За время благоустройства убрали старые аварийные тополя, расположенные рядом с жилыми домами по периметру сквера. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске сквер у кинотеатра «Салют» благоустроили на 75 процентов. Здесь обустроили газоны, на 80 процентов выложили тротуарную плитку. Завершают монтаж наружного освещения объекта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Готовы основания трех из шести гранитных тумб-скамеек. Они будут четырехсторонними, а в центре каждой высадят дерево. Кроме того, здесь установят 16 лавочек из декоративного бетона вместе с урнами. Завершают ремонт памятника Володарскому. Укрепили ослабевший фундамент и ведут облицовку постамента. Также практически готова детская спортивно-игровая площадка с мягким покрытием. На ней только осталось установить несколько навесных элементов.

Капитальный ремонт в сквере проводят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы выполняет подрядная организация. Стоимость проекта — 25,5 миллиона рублей.

За время благоустройства убрали старые аварийные тополя, расположенные рядом с жилыми домами по периметру сквера. Их заменят новыми деревьями. Здесь высадят 31 остролистный клен, 26 мелколистных лип, 8 туй разных сортов. А еще на обновленной территории разместят 20 можжевельников и создадут зеленую изгородь из саженцев декоративного кустарника — кизильника и пузыреплодника.

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