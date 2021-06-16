Жена губернатора Брянской области возглавила рейтинг самых богатых супругов

Жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз в шестой раз оказалась на вершине рейтинга самых богатых супругов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз в шестой раз оказалась на вершине рейтинга самых богатых супругов. В прошлом году она заработала 978,8 миллиона рублей, сообщает издание «Коммерсантъ».

Вторую строчку заняла супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова. Ее доход за 2020 год составил 213,2 миллиона рублей.

Новичком рейтинга, занявшая третью строчку, стала супруга главы Томской области Инна Жвачкина. Она в прошлом году получила доход в 140,3 миллиона рублей.

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