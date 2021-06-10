Брянский губернатор потребовал снизить стоимость строительства дороги по улице Ильи Иванова

Изначальная стоимость строительства - 1,1 млрд рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянский губернатор потребовал снизить стоимость строительства новой дороги по улице Ильи Иванова в Советском районе. К пятнице, 11 июня, городские власти должны подготовить новый проект.

Строительство дороги запланировано на этот год. По смете ее стоимость 1,1 миллиарда рублей. Протяженность магистрали - два километра.

Глава региона спросил подрядчика, почему такая высокая стоимость. Дорога между первым и вторым Брянском гораздо сложнее и больше чем в два раза длиннее. А стоит - 2 миллиарда рублей.

Оказалось, что улицу Ильи Иванова на плане проложили по подземным коммуникациям, сообщает ГТРК "Брянск". Здесь идет водовод. И основные затраты пойдут на то, чтобы его перенести.

Во время совещания выяснилось, что дорогу можно пустить подальше от коммуникаций. Она обойдется гораздо дешевле.

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