Трое брянцев попались при попытке украсть больше 700 килограмм чермета. Фото: Брянский ЛО МВД России на транспорте.

В Брянске транспортные полицейские на перегоне станций Красный Рог и Почеп обнаружили и задержали трех мужчин, пытавшихся украсть лом черного металла. Установили, что трое друзей 35 лет и 22-х лет, решили поправить свое материальное положение, за счет хищения металлолома с полувагона грузового поезда, следующего из Брянска в Гомель.

Они на автомобиле ночью поехали к железной дороге, где стоял состав. Приятели забрались в вагон и сбросили с него часть лома черного металла. После этого они отправились домой, чтобы утром вернуться на место хранения деталей и вывезти их в пункт приема металла. Но осуществить задуманное не дали сотрудники транспортной полиции. Они остановили похитителей и изъяли с места сброса 725 килограмм железнодорожных изделий.

- На задержанных завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору», - сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте. – Для них избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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