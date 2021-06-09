Брянскэнерго вошло в число победителей городского смотра – конкурса на лучшее состояние охраны труда в организациях

Фото: Филиал "Россети Центр Брянскэнерго".

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» в лице его руководителя Александра Косарима занял второе место в общегородском смотре - конкурсе на лучшее состояние охраны труда в организациях города Брянска за 2020 год. Энергопредприятие удостоено Почетной грамоты за успехи, достигнутые сотрудниками в работе по повышению уровня охраны труда на производстве.

Всего в конкурсе участвовало 36 организаций. Победителей определяли по бальной системе в 3-х номинациях. В результате Брянскэнерго заняло второе место в номинация «Лучшая организация работы по охране труда в организациях производственной сферы с численностью работающих свыше 50 человек».

В 2020 году в Брянскэнерго выполнены все запланированные мероприятия по улучшению условий и охраны труда сотрудников. В стопроцентном составе персонал, подлежащий медосмотру, прошел его. Проведена специальная оценка условий труда 1363 рабочих мест. Персонал на 100% обеспечен сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

В связи с тем, что в 2020 году наблюдалось повсеместное распространение коронавирусной инфекции, на энергопредприятии были проведены дополнительные профилактические мероприятия для сохранения здоровья сотрудников. Проведено 1885 тестов среди работников на выявлении новой инфекции. В целях обеспечения дополнительных мер по противодействию этого заболевания в подразделения филиала регулярно проводилась санитарно–гигиеническая обработка помещений, персонал оснащался масками и перчатками.