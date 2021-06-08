В брянском поселке Локоть останки воина передали на родину. Фото: "Вестник".

В брянском поселке Локоть 8 июня на площади Победы прошла церемония передачи останков красноармейца Бочарникова. Останки красноармейца Ивана Сергеевича Бочарникова, 1909 года рождения, уроженца Астраханской области обнаружили в 2020 году в ходе поисковых работ Брасовским отрядом «Искатель». В траурной церемонии участвовали представители Камызякского района Елена Кострыкина и Ирина Кавина, сообщает районное издание «Вестник».

Во время проведения поисковых работ в Брасовском районе брянские поисковики обнаружили останки 11 солдат с фрагментами амуниции и личными вещами. У двоих павших воинов нашли медальоны. По одному из них удалось установить, что он принадлежал Ивану Сергеевичу Бочарникову, 1909 года рождения.

Иван Бочарников значился уроженцем села Камызяк, Астраханского округа, Сталинградской области. В 1941 году его призвали в ряды Красной армии. В январе 1942 года объявили пропавшим без вести. Родственников погибшего воина найти не удалось. Администрация муниципального образования «Камызякский район» решила в рамках патриотической акции «Дорога домой» перевезти останки своего земляка на родину в Астраханскую область и захоронить с воинскими почестями.

Собравшиеся почтили память Ивана Сергеевича Бочарникова и всех погибших в годы Великой Отечественной войны воинов минутой молчания, возложили живые цветы. Под троекратные оружейные залпы гроб с останками красноармейца Бочарникова был перенесен в машину для доставки в Астраханскую область.

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