За гибель женщины после провала глава администрации Злынковского района получил 1,5 года условно

В брянской Злынке суд вынес приговор главе администрации за карстовый провал в Вышкове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В брянской Злынке суд вынес приговор главе администрации за карстовый провал в поселке Вышков. Чиновника приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с назначением испытательного срока на 1,5 года. Также его на два года лишили права занимать руководящие должности. Приговор в законную силу не вступил, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, 16 октября в поселке Вышков случился карстовый провал почвы. На улице Ленинской ушел под землю дом №14. Жильцы во время успели покинуть его. Но 70-летняя хозяйка вернулась за документами и погибла.

По версии следствия он знал, что в Вышковском городском поселения Злынковского района происходят карстово-суффозионные процессы природного характера. Они опасны для жизни и здоровья людей. Чиновник не выполнил рекомендации экспертов по выполнению геологической и карстовой разведки территории, не предпринял меры, чтобы предупредить чрезвычайную ситуацию и защитить население.

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