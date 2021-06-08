Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 июня 2021 года. За минувшие сутки заболел 81 житель региона, выздоровели 68 человек. Зафиксировали три новых смерти от ковида.
В целом у 40922 человек подтвердили коронавирус, вылечились 39976 жителей области, умерли 370 пациентов. За сутки выполнили 0 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 577757.
В Брянске прибавились 37 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 10 случаев коронавируса. По четыре ковид-пациента прибавились в Дятьковском районе, Клинцах и Новозыбкове. Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Стародубском районе. По два –в Жуковском, Почепском, Климовском, Мглинском, Погарском, Клинцовском и Суражском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 июня 2021 года:
— Брянск – 15111 (+37)
— Брянский район – 4615 (+10)
— Дятьковский район – 1699 (4)
— Карачевский район – 1413
— Клинцы – 1273 (+4)
— Стародубский район – 1176 (+3)
— Трубчевский район – 1100
— Новозыбков – 1035 (+4)
— Брасовский район – 932
— Жуковский район – 909 (+2)
— Навлинский район – 899
— Комаричский район – 883 (+1)
— Выгоничский район – 872 (+1)
— Унечский район – 827 (+1)
— Мглинский район – 725 (+2)
— Почепский район – 699 (+2)
— Климовский район – 700 (+2)
— Фокино – 661
— Погарский район – 645 (+2)
— Сельцо – 556
— Клетнянский район – 537 (+1)
— Дубровский район –537
— Клинцовский район – 506 (+2)
— Суземский район – 450
— Злынковский район – 415
— Суражский район – 432 (+2)
— Гордеевский район – 371
— Красногорский район – 315 (+1)
— Севский район – 306
— Жирятинский район – 142
— Рогнединский район – 114
— Иногородние – 67.
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