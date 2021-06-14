В Брянске на улице Флотской при столкновении трех легковушек одна загорелась

В Бежицком районе Брянска на улице Флотской столкнулись три легковых автомобиля. одна машина загорелась. Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".

В Бежицком районе Брянска на улице Флотской столкнулись три легковых автомобиля. Одна машина загорелась. В ДТП пострадали два человека, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Горящую машину потушили до приезда пожарных - спасателей. Прибывшие на место аварии они осуществили проливку автомобиля.

Прибывшие на место аварии пожарные-спасатели осуществили проливку автомобиля. Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".

Очевидцы сделали фотографии и опубликовали их в соцсети в одной из групп. Пользователи активно комментируют их. Они отметили, что части одной из машин были разбросаны по дороге.

- Ужас!- пишет один из участников обсуждения ДТП. – Надеюсь, живы все, кто был в автомобиле?

- Ты серьезно думаешь, что там в живых можно остаться? – комментирует другой пользователь соцсети.

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