Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2021 11:05

В строящемся ФОКе в Выгоничском районе начали верхнюю кладку помещения

Здесь одновременно смогут заниматься до 200 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ФОКе одновременно смогут заниматься до 200 человек. Фото: "Российская нива".

В ФОКе одновременно смогут заниматься до 200 человек. Фото: "Российская нива".

В Выгоничском районе Брянской области в строящемся физкультурно-оздоровительного комплексе сделали вход в насосную и начали верхнюю кладку помещения. Гидроизоляция цокольной балки уже готова – залита бетоном на 95 процентов. Сейчас выполняют монтаж металлоконструкций, сообщает издание «Российская нива».

В ФОКе одновременно смогут заниматься до 200 человек. Здесь будут работать секции по мини-футболу, волейболу, баскетболу и боксу. Строительные работы ведут в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ