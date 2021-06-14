В строящемся ФОКе в Выгоничском районе начали верхнюю кладку помещения

В ФОКе одновременно смогут заниматься до 200 человек. Фото: "Российская нива".

В Выгоничском районе Брянской области в строящемся физкультурно-оздоровительного комплексе сделали вход в насосную и начали верхнюю кладку помещения. Гидроизоляция цокольной балки уже готова – залита бетоном на 95 процентов. Сейчас выполняют монтаж металлоконструкций, сообщает издание «Российская нива».

В ФОКе одновременно смогут заниматься до 200 человек. Здесь будут работать секции по мини-футболу, волейболу, баскетболу и боксу. Строительные работы ведут в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».