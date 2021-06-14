В Брянской Навле на участке строящейся дороги ведут археологические раскопки. Фото: vk.com, "ML:Навля".

В Брянской Навле во время строительства дороги обнаружили древнее поселение. На участке строящейся объездной магистрали ведут археологические раскопки, сообщает издание «Наше время».

Во время проведения экспертизы здесь обнаружили древнее поселение, которое находилось вдоль берега реки. Находка объединила ранний бронзовый век, а также XIV-XV века. За неделю проведения работ здесь нашли большое количество керамики и остатки горшков различных периодов, много следов изготовления кремневых орудий, топор рубежа неолита и бронзового века, древние ножи, металлические элементы конной упряжи. В участвуют студенты исторического факультета Брянского государственного университета имени академика Ивана Петровского вместе с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры Отечественной истории БГУ Артуром Чубуром. Доцент поделился фотографиями уникальных находок в соцсетях в одной из групп. Кстати,пользователи соцсетей также пишут, что на одном из участков нашли вещь четвертого века до нашей эры. Возможно, это бутылка с отрезанным дном.

- Есть проект строительства автодороги, согласно которому по Федеральному Закону необходимо провести историко-культурное исследование земельного участка, говорит заместитель начальника археологических работ ООО «Экспертиза Черноземья» Александр Остапенко.- Это подразумевает определение факта наличия или отсутствия каких-либо ценных с исторической точки зрения объектов. Здесь все сделали в соответствии с действующим законодательством. В 2019 году заказали историко-культурную экспертизу земельного участка, которая проводилась путем археологической разведки.

Археологические раскопки продолжаются.

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