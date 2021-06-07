Ко Дню русского языка "Яндекс" составил список брянских диалектов

Для Брянской области отобрали 10 характерных слов. Фото: Елена РАКОВА

Ко Дню Русского языка, который отмечают 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, "Яндекс" составил список брянских диалектов и местных слов, характерных для других регионов России. Для этого исследовали статьи блогеров и комментарии к ним шести миллионов пользователей. Всего изучили 11 миллиардов словоупотреблений. Вместе с лингвистами из Института русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук отобрали самые интересные выражения.

- Огромное количество научной литературы, в том числе словарей, посвящено описанию русских диалектов, а вот современная городская региональная лексика изучена пока гораздо меньше, - говорит младший научный сотрудник института русского языка Иван Левин. - Среди местных слов, обнаруженных в новом исследовании Яндекса, около двух тысяч пока не входят в словари.

Среди исключительно брянских словечек оказались слова: "перебавить", "рожно" и "хмызня". В Брянской и Смоленской используют выражение "отслюнить". Электрический транспорт называют "траликом" в Брянской области и в Чувашии.

Среди брянских слов, которые используют в некоторых других регионах - "замахаться", "кондюк", "намахать", "хмызник" и "чкаться".

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