На Брянщину 11 июня приедет программа «Играй, гармонь!»

В Навлинский район приедет программа "Играй, гармонь!" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Навлинский район Брянской области в пятницу, 11 июля, приедет программа Первого канала «Играй, гармонь!» Здесь, в селе Алешенка, до 13 июня пройдут съемки проекта.

У местных жителей и жителей области есть шанс поучаствовать в телепроекте. 13 июня в 15.00 здесь состоится концерт ансамбля «Частушка». Вести его будут Захар и Анастасия Заволокины. Специальными гостями праздника станут музыканты ансамбля «Бабкины внуки».

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