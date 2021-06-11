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Общество11 июня 2021 10:15

На Брянщину 11 июня приедет программа «Играй, гармонь!»

Запись проекта пройдет в селе Алешенка Навлинского района
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Навлинский район приедет программа "Играй, гармонь!"

В Навлинский район приедет программа "Играй, гармонь!"

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Навлинский район Брянской области в пятницу, 11 июля, приедет программа Первого канала «Играй, гармонь!» Здесь, в селе Алешенка, до 13 июня пройдут съемки проекта.

У местных жителей и жителей области есть шанс поучаствовать в телепроекте. 13 июня в 15.00 здесь состоится концерт ансамбля «Частушка». Вести его будут Захар и Анастасия Заволокины. Специальными гостями праздника станут музыканты ансамбля «Бабкины внуки».

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