В ДТП с фурой на объездной под Брянском пострадал один человек

Фото: скриншот видео, vk.com "ЧП и ДТП Брянск".

Один человек пострадал в ДТП с фурой на трассе под Брянском в субботу, 6 июня. Это пассажир легкового автомобиля «Чери». Его госпитализировали. Подробности происшествия распространила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла около 18.00 на 17-м километре автодороги «Обход города Брянска от автодороги Р-120».

По уточненной информации ГИБДДД, в инциденте поучаствовали три автомобиля – ЗАЗ Шанс, «Чери» и «Вольво» с полуприцепом. А спровоцировал его водитель ЗАЗа. Тот, двигаясь со стороны Орла в сторону Супонево Брянского района, совершил небезопасный обгон и при перестроении допустил столкновение с «Чери». От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где находился большегруз.

«Чери» управляла 30-летняя автомобилистка, а фурой - 50-летний мужчина.

- В ДТП травмы получил 39-летний пассажир легковой иномарки, - рассказывают в Госавтоинспекции. - У него медики диагностировали ушибы головы и оскольчатый перелом правой ключицы. Пострадавшего увезли в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Кстати, личность водителя автомобиля ЗАЗ Шанс пока не установили.

Напомним, о ДТП с фурой первыми сообщили очевидцы в социальных сетях. Отмечалось, что после столкновения с легковушкой большегруз опрокинулся. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, медики и пожарные. Последние, в частности, смывали с проезжей части горюче-смазочные материалы. Движение на участке было сильно затруднено. Причем в обе стороны.

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