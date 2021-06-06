В Брянске на Дуки неадекватный парень напал на детей и дедушку

Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск".

Парень лет 18-ти напал на детей и дедушку в Советском районе Брянска. Инцидент произошел на улице Дуки. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях 5 июня.

Горожане в комментариях уточняют, что молодой человек вел себя неадекватно. Был весь в крови, со скрытыми венами. Он бросался под машины и пугал прохожих.

«Проезжал мимо на велосипеде, чуть не сбил его! Показал ему средний палец, так он меня догнал и чуть палец не отгрыз!! П.с. теперь буду в варежках кататься», - рассказывает Константин Ткачев.

«Головою о столб бился. Переходила дорогу, а он навстречу к нам с подругой бежал. Мы очень испугались и заорали на всю улицу, убегав от него!», - добавила Варя Гудимова.

Еще один пользователь, знакомый нападавшего, сообщил что окровавленный парень - из неблагополучной семьи. Его и брата в семилетнем возрасте бросила мать. Отца и вовсе не было. В итоге детей воспитывала бабушка. Жили они крайне скромно. Из-за бедноты и проблем со здоровьем, у мальчика не было друзей. Впоследствии он ввязался в дурную компанию. Периодически попрошайничал у «БУМа».

Судя по фото из популярного паблика, нападавшего на прохожих на Дуки связали. В УМВД пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, ранее в Брянске больная шизофренией женщина зарезала прохожую. Случай произошел 17 марта в Бежице – на улице 22-го Съезда КПСС. На преступление злоумышленницу подтолкнули голоса в голове.

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