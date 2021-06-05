В Брянске во Дворце культуры БМЗ открылась выставка умельца из Дубровки

Владимир Петрушин - умелец из Дубровки. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске во Дворце культуры БМЗ на базе областного методического центра «Народное творчество» открылась персональная выставка мастера из Дубровки Владимира Петрушина «Диалог с деревом». Событие произошло в пятницу, 4 июня. Экспонаты, изготовленные руками умельца, будут находиться в демонстрационном зале до 30 июня.

Дерево вдохновляет

- Я перебрал много вариантов, прислушивался и к советам знакомых,- говорит Владимир Петрушин.- Но остановился именно на этом. Я считаю дерево живым материалом, который вдохновляет и помогает воплощать в реальность мои задумки.

Изделия мастера. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

На выставке представлены около 10 экспонатов мебели, 90-посуды и 20 портретных фотографий. Столы для гостиной, стулья, табуретки, оправы для зеркал, полки, подсвечники, этажерки, журнальные столики, декоративные грибочки интересовали посетителей. Не меньше привлекали внимание кухонные атрибуты – тарелки, солонки, конфетницы, сахарницы, толкушки, скалки и другое. Кстати, сам мастер рассказал, что они покрыты специальным пищевым воском. Это сделано для того, чтобы их можно было применять в быту.

А все началось с почтовых ящиков и скворечников

- Почтовые ящики для посылок покупали жители Дубровки, - рассказал Владимир Алексеевич корреспонденту «КП-Брянск». – За один такой ящик платили тогда 10 копеек. А еще в детстве я любил делать скворечники. Позже начал изготавливать и мебель. Это были столы, подставки, комоды, табуретки, полки и другое. Многие свои работы я дарил друзьям и знакомым.

Посуда из дерева. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

Кстати, столярному делу Владимир Алексеевич научился сам. Помогли ему в этом популярные в то время журналы «Художник» и «Техническая эстетика». По его признанию, ремесло постигал методом проб и ошибок.

Пришлось купить фотоаппарат

Чтобы снимать свои работы, мастер стал заниматься фотографией.

- Постоянно приходилось кого-то ждать, кого-то просить, чтобы он сделал снимок, -рассказывает Владимир Петрушин.- Но, сами понимаете, что другой человек видит твое изделие иначе, по-своему. Поэтому самому пришлось купить фотоаппарат.

Мастер изготавливает и мебель. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В искусстве фотографирования мастер со временем вышел за пределы съемки своих изделий. Он стал фотографировать людей, а вернее, своих земляков-дубровчан. Их портреты и вошли в экспозицию «Диалога с деревом».

Посетители восхищались экспонатами выставки. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

Большой успех

Открытие выставки «Диалог с деревом» прошло успешно. Присутствующие на ней руководители Дубровского района, земляки и просто гости восхищались мастерством Владимира Алексеевича. Его благодарили, поздравляли, засыпали вопросами, желали дальнейших творческих успехов. Добрые отзывы специально для мастера посетители оставили в журнале.

Возрастное ограничение: 6+

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