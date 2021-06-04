В Брянске сносят аварийный барак на проспекте Московском

Фото: кадр из видео, "Типичный Брянск".

В Брянске сносят барак на проспекте Московском в Фокинском районе, откуда не хотели съезжать жильцы. Специальную технику заметили у дома в пятницу, 4 июня. Рядом дежурят полицейские и сотрудники Росгвардии. Видеозапись с места событий опубликовали в соцсетях. К часу дня от дома осталась половина.

Скандальный дом №33 у путепровода на проспекте Московском начали сносить еще в октябре прошлого года. Но тогда снесли только соседний - №35.

Против сноса дома выступили жильцы одной из квартир. В ней было прописано шесть человек. Каждая семья хотела получить по квартире. При этом некоторые семьи специально разводились, чтобы недвижимости им досталось больше.

Жильцам предоставили квартиру в пятом микрорайоне по площади большую, чем в старом доме. Но переезжать в новое место они не захотели.

В августе 2020-го житель дома устроил стрельбу после того, как увидел экскаватор. Семья ходила на передачу "Мужское и женское", но большей жилплощади так и не добилась.

В середине октября 2020-го один из членов семьи, пожилой мужчина, совершил самоубийство в доме. Судя по всему, дом не могли снести, так как в нем находилось место преступления.

На месте бараков на проспекте Московском собирались построить шестнадцатиэтажки. Часть квартир планировали предоставить сиротам или тем, кого переселяют из аварийных домов.

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