Lamb Weston Meijer нарастит объем производства при поддержке ВТБ

Фото: ВТБ.

ВТБ и Lamb Weston Meijer, ведущий производитель картофеля фри в России, заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2021. При финансовой поддержке банка компания планирует более чем вдвое увеличить производственные мощности своего завода на территории особой экономической зоны «Липецк».

Документ подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор Lamb Weston Meijer Марк Шредер.

В планах Lamb Weston Meijer − более чем двукратное расширение мощностей завода по переработке и производству замороженного картофеля – до 225 тысяч тонн продукции в год. Строительство второй производственной линии начнется в июне 2021 года, ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2023 года. Сумма инвестиций составит более 13 млрд рублей. В результате модернизации производства в регионе будет создано 250 новых рабочих мест.

«Сегодня мы договорились о финансовом участии ВТБ в новом инвестпроекте Lamb Weston Meijer. Мы обладаем большим опытом глубокой экспертизы в реализации проектов в различных отраслях и готовы оказать нашему партнеру поддержку на его новом этапе развития. Наше многолетнее сотрудничество уже принесло свои результаты для развития промышленности Липецкой области, и мы рады продолжать его в рамках новых инвестиционных инициатив компании», – отметил Руслан Еременко.

«Реализация проекта первой очереди завода по переработке и производству замороженного картофеля была также запущена при кредитной поддержке банка ВТБ. Он уже вышел на максимальную мощность − 100 тыс. тонн продукции. Российский рынок является для нас приоритетным, и мы дополнительно инвестируем в наше развитие. Рады, что наш стратегический партнер, банк ВТБ, готов нам оказать поддержку в этом направлении», − прокомментировал Марк Шредер.

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