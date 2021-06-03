ВТБ Private Banking и МГУ запустили образовательный проект «Управление семейным капиталом»

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ВТБ Private Banking и МГУ им М.В. Ломоносова будут развивать сотрудничество в сфере образовательных проектов для VIP-клиентов банка. Соглашение об этом подписали старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в рамках Петербургского международного экономического форума.

Стороны планируют разрабатывать новые образовательные инициативы в области финансов и инвестиций для топ-менеджеров и владельцев крупных компаний. Сейчас ВТБ Private Banking и МГУ предлагают программу «Управление семейным капиталом» для развития компетенций по стратегическому менеджменту, обеспечению устойчивости и преемственности бизнеса.

Курс, который проходит в течение пяти месяцев, включает в себя модули по стратегическому управлению семейным бизнесом, семейными и корпоративными финансами, профессиональными коммуникациями и повышению личной эффективности. Отдельный блок будет посвящен инвестициям. По итогам обучения всем участникам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке МГУ. Партнёром программы выступает Национальный университет Сингапура.

"У нас с ВТБ - длинная история партнерских отношений. ВТБ – генеральный спонсор нового англоязычного журнала нашего факультета "BRICS Journal of Economics", банк спонсировал олимпиады факультета. В период локдауна прошлого года именно ВТБ был первым банком, организовавшим для факультета прием дистанционных платежей. Недавно наше сотрудничество вышло на качественно новый уровень – мы создали совместную программу "Управление семейным капиталом". Мы поставили себе амбициозную задачу - построить ведущий центр компетенций по обеспечению преемственности бизнеса, обучению особенностям и специфике управления семейным капиталом в России», - прокомментировал Александр Аузан.

Также спикер отметил, что подписанное соглашение направлено на дальнейшее развитие сотрудничества МГУ им. М.В. Ломоносова и ВТБ Private Banking в области просветительской и образовательной деятельности.

«Сейчас, в период смены поколений и прихода наследников к управлению капиталом, мы видим большой интерес к формированию устойчивого семейного бизнеса. Для нас стратегически важно создавать образовательные проекты в партнерстве с ведущими российскими университетами. Это помогает инвестировать в будущее нашей страны и через обучение поддерживать предпринимателей и лидеров российского бизнеса в достижении самых высоких результатов. В современном быстро меняющемся мире концепция life-long learning становится уже «обязательной программой» для обеспечения конкурентоспособности бизнеса и приумножения своего капитала. А партнерство с МГУ открывает широкие возможности по созданию инструментов для непрерывного образования и успешной реализации стратегий преемственности», - подчеркнул Дмитрий Брейтенбихер.

ВТБ является одним из лидеров рынка по обслуживанию состоятельных клиентов и демонстрирует высокие темпы роста. Количество клиентов ВТБ в данном сегменте насчитывает более 26 тысяч. Портфель ВТБ Private Banking за последние 4 года вырос более чем в два раза и сегодня превышает 2,8 трлн рублей. Инвестиционный портфель VIP-клиентов банка за то же время увеличился более чем в 6 раз и сегодня превышает 1,3 трлн рублей. В 2020 году ВТБ Private Banking стал лучшим банком для крупного частного капитала по версии Forbes.

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