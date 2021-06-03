Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 79 жителей региона, выздоровел 81 человек. Зафиксировали два новых смертельных случая.
В целом у 40518 человек подтвердили коронавирус, вылечился 39647 жителей области, умерли 362 пациента. За сутки выполнили 1750 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 572615.
В Брянске прибавились 23 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 13 новых случаев коронавируса, в Дятьковском районе - восемь, в Клинцах –семь, в Брянском районе –пять. По три – в Дубровском и Красногорском районах. По два – в Климовском и Рогнединском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 июня 2021 года:
— Брянск – 14947 (+23)
— Брянский район – 4574 (+5)
— Дятьковский район – 1684 (+8)
— Карачевский район – 1407 (+1)
— Клинцы – 1263 (+ 7)
— Стародубский район – 1167
— Трубчевский район – 1088
— Новозыбков – 1017 (+13)
— Брасовский район – 929
— Жуковский район – 906
— Навлинский район – 892
— Комаричский район – 878
— Выгоничский район – 849 (+3)
— Унечский район – 822
— Мглинский район – 713
— Почепский район – 694 (+2)
— Климовский район – 691(+2)
— Фокино – 661
— Погарский район – 623 (+1)
— Сельцо – 554 (+2)
— Клетнянский район – 536
— Дубровский район – 535 (+3)
— Клинцовский район –497(+1)
— Суземский район – 445
— Злынковский район – 415
— Суражский район – 428(+1)
— Гордеевский район – 371(+1)
— Красногорский район – 310 (+3)
— Севский район – 306
— Жирятинский район – 141
— Рогнединский район – 108(+2)
— Иногородние – 66.
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