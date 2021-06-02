В Брянске из-за ремонта перекрыли улицу Горького. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска 2 июня из-за ремонта перекрыли улицу Горького от проспекта Ленина до улицы Калинина. Движение будет ограничено до завершения работ. Их планируют выполнить в течение дня, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дорожники здесь укладывают горячий асфальт большими картами на сфрезерованное покрытие. На участке улежать 270 тонн асфальта.

Водителей просят объезжать место ремонта через улицы Фокина, Арсенальскую. Также временно из сквера Карла Маркса можно выехать через проспект Ленина и улицу Фокина.

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