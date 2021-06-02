Игорь Маковский и Аркадий Замосковный обсудили вопросы развития социального партнерства

Фото: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» и Президент ассоциации «ЭРА России» провели рабочую встречу в Москве. Они подробно остановились на развитии новых механизмов социального партнерства и отметили актуальность проведения межрегионального совещания с лидерами профсоюзных организаций в третьем квартале 2021 года на территории Нижегородской области.

Также глава энергокомпаний и руководитель объединения работодателей затронули тему профессионального образования и возможности создания центра оценки квалификаций.

Кроме того, стороны обсудили меры по защите персонала, которые были приняты в Обществах из-за распространения коронавирусной инфекции в 2020 году и сохраняют свое действие в настоящее время.

«В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» действуют высокие социальные стандарты, которые базируются на содержании коллективных договоров, основанных на нормах Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике. Значение заключенных в конце 2019 года Коллективных договоров этих двух Обществ в полной мере подтвердилось в тяжелый «пандемийный» 2020 год, который удалось пройти без споров и разногласий с профсоюзами», – отметил Президент Ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замосковный.

«Совершенствование системы социально-трудовых отношений – один из ключевых приоритетов для наших компаний. Мы и в дальнейшем будем продолжать работу над развитием институтов социального партнерства, повышения защищенности и мотивации нашего коллектива», - прокомментировал генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.