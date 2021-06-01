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Общество1 июня 2021 12:50

В Брянске на месяц перекроют движение на проспекте Московский

В Советский район машины смогут ездить только по одной полосе
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске на месяц перекроют движение на проспекте Московский.

В Брянске на месяц перекроют движение на проспекте Московский.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с 30 июня по 30 июля перекроют движение на проспекте Московский. Это связано с тем, что в этот период времени около гипермаркета «Метро» будут проводить работы по строительству кольцевого пересечения. Поэтому, три другие закроют, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Автомобилистам, которым нужно выехать из Фокинского района, советуютдвигаться по улице Снежетьский Вал или по Белорусской в сторону объездной дороги.

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