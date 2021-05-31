В Брянске Николай Валуев победил в предварительном голосовании «Единой России». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянске Николай Валуев выиграл предварительное голосование «Единой России». Действующий депутат Госдумы от региона победил по Брянскому одномандатному округу. Он набрал 82 тысячи 455 голосов избирателей.

Результаты праймериз опубликовали в понедельник, 31 мая, на сайте партии. В Унечском одномандатном округе больше всего голосов у эксперта ОНФ Николая Алексеенко. По партийному списку первые три места заняли главврач поликлиники №1 Ирина Агафонова, заместитель губернатора региона Николай Щеглов и депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Действующий депутат Госдумы от Брянской области Валентина Миронова не набрала для победы нужного количества голосов.

Результаты предварительного голосования утвердят на съезде партии в июне.

Напомним, предварительное голосование завершилось в Брянской области 30 мая. Проходило оно в регионе с 24 по 30 мая. Жители региона голосовали за кандидатов в интернете, а 30 мая — в 225 пунктах на территории области.

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