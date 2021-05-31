Брянский губернатор за прошлый год заработал 5,4 миллиона рублей

Супруга брянского губернатора Ольга Богомаз заработала в 181 раз больше мужа. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянский губернатор Александр Богомаз отчитался о доходах за прошлый год. Декларацию опубликовали на официальном сайте областного правительства.

В 2020 году глава региона заработал 5 миллионов 434 тысячи рублей. В собственности у Александра Богомаза находятся два приусадебных участка, один земельный участок для ведения сельского хозяйства, два дома и квартира в бессрочном пользовании. Ни одного транспортного средства на губернатора не зарегистрировано.

Супруга брянского губернатора Ольга Богомаз заработала в 181 раз больше мужа. Она отчиталась о доходе почти в 979 миллионов рублей. Кстати, это на 400 миллионов рублей меньше, чем год назад. В 2020-м она отчиталась о доходе в 1,4 миллиарда рублей.

В собственности у супруги главы региона находятся больше 130 земельных участков, еще 75 - в аренде. Также Ольга Богомаз владеет восемью квартирами, одна находится в бессрочном пользовании, зданиями зернохранилищ, картофелехранилищ и другими. На нее записано шесть легковых автомобилей, пять грузовых и 18 единиц другой техники, в том числе, трактора и комбайны для ведения сельского хозяйства.

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