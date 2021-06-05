Брянцев предупредили о грозе и порывах ветра в воскресенье

6 июня в Брянской области ожидают кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Брянцев предупредили о непогоде в предстоящие сутки - воскресенье, 6 июня. В регионе синоптики ожидают кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер. Это может спровоцировать множество ЧС.

Тревожный прогноз распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Согласно нему, 6 июня будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, днем – кратковременные дожди. Причем повсеместно. Днем в отдельных районах возможны грозы.

Ожидаемый ветер - переменных направлений. Его средняя скорость составит 6-11 метров в секунду. При грозе она будет увеличиваться едва ли не вдвое – до 15-17.

Температура воздуха ночью – 8-13 градусов тепла. Днем – 18-23.

– В результате таких погодных условий возрастает вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением в работе систем энергоснабжения, обрушением крыш и конструкций, падение деревьев, – подчеркивают в МЧС. – Будьте осторожны.

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