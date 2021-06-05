В Брянской области выявили два очага бешенства животных

Два очага бешенства животных продолжают действовать в Брянской области. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Два очага бешенства животных продолжают действовать в Брянской области. Один находится в Погарском районе, второй – в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Как стало известно "КП", заболевание в Погарском районе зафиксировали еще 14 марта. В областном центре – 22 апреля. Специалисты предприняли все необходимые санитарные меры.

- В связи с выявленными очагами бешенства животных на территории региона существует вероятность возникновения отдельных очагов заболевания, - предупреждают население в брянском главке МЧС.

Справка «КП»:

Бешенство – острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Это неизлечимая болезнь, всегда заканчивается смертью.

Чаще всего заболевание регистрируют лис, которые заражают волков, собак, кошек, реже сельскохозяйственных животных. Из лабораторных животных к вирусу чувствительны кролики и белые мыши.

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