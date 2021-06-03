В Брянске к покраске Голубого моста подтянулись волонтеры

Фото: vk.com, сообщество "Брянский молодёжный центр".

Любопытный казус произошел вокруг покраски Голубого моста в Советском районе Брянска. На объект практически одновременно решили «зайти» волонтеры Брянского молодежного центра (БМЦ) и местный активист Андрей Щукин. Причем последний опередил молодежь. И пока та каталась по форумам – согласовал покраску в городской мэрии. К работам инициативный брянец приступил в конце мая. И его раскритиковали за поспешность.

Участники Брянского молодежного центра собирались привлечь к работам не только добровольцев, но и профессионалов – в частности, альпинистов. Их помощь необходима для проведения высотных работ.

- Наша команда поддерживает энтузиазм Андрея Щукина, как и стремления любого неравнодушного гражданина, жителя нашего родного города, - говорят в БМЦ. - Однако мы твердо убеждены, что работы нужно проводить качественно и ответственно, чтобы не пришлось потом переделывать. Опыт нашей деятельности показывает, что для нормального результата необходимы большие подготовительные организационные работы. Желание «тряхнуть стариной» или «сделать все быстро и на энтузиазме» совершенно не отвечает масштабам проекта, выглядит безответственно и опасно для нашего общего дела.

Сам Андрей Щукин отмечает, что к покраске его подтолкнула увиденная на Голубом мосту разруха:

- Мне жаль этот мост. Это память о родителях. Я готов его покрасить сам. До тех пор пока мы сами не полюбим наш город - его никто не полюбит. Если мы не начнем ценить его - он тоже отвернется от нас.

Краску активисту выделили бесплатно - в дорожном управлении. На работы, по предварительным подсчетам, уйдет пара месяцев. Кстати, сначала Андрей Щукин красил мост едва ли не в одиночестве. Потом стал подтягивать родных и знакомых.

2 июня на объекте работало уже порядка 60 человек. Было в их числе и два десятка волонтеров Брянского молодежного центра.

Кстати, деньги на высотные работы планируют найти волонтеры - через спонсоров и объявленный сбор пожертвований.

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