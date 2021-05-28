Пригородные маршруты Брянска появились в системе "Умный транспорт"

Фото: "Умный транспорт".
Пригородные маршруты Брянска с 27 мая появились в системе "Умный транспорт". За автобусами можно следить онлайн. На сайте и в мобильном приложении можно увидеть маршруты, которые обслуживает "Брянская автоколонна №1403", сообщают в группе "Брянский автобус".
- Пока пригородные маршруты отображаются в тестовом режиме, ведется настройка и тестирование, - сообщают в группе. - В дальнейшем планируется реализация отображения всех пригородных маршрутов автоколонны.
В режиме реального времени брянцы смогут увидеть маршруты:
- №100А и 100Б до аэропорта
- №101 "Брянск - Титовка"
- №103 "Набережная - Свень-2"
- №103Д "Набережная - Свень-2 - Хутор Бор"
- №104 "Бежица - Сельцо"
- №104Д "Брянск - Домашово"
- №105 "Брянск - Белобережский санаторий"
- №105К "Брянск - санаторий Снежка"
- №110 "ул. Крахмалева - с/о Связист"
- №110Д "ул. Крахмалева - с/о Дормаш-5 - с/о Связист - ул. Крахмалева"
- №111 "Брянск - Жирятино"
- №111/129 "Брянск - Жирятино - Колодня"
- №114 "Брянск - Теменичи"
- №115 "Брянск - Журиничи"
- №120 "Брянск - Молотино"
- №120к "Брянск - Бетово";
- №122 "Брянск - Овстуг - Новоселки";
- №124/125 "Брянск - Малфа - Маковье";
- №127/137/138 "Бежица - Жирятино - Колодня - Буда - Норино"
- №130 "Брянск - Садоводческое общество Добрунь"
- №132 "Брянск - Аэропорт - Меркульево-2"
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