Пригородные маршруты Брянска появились в системе "Умный транспорт"

Фото: "Умный транспорт".

Пригородные маршруты Брянска с 27 мая появились в системе "Умный транспорт". За автобусами можно следить онлайн. На сайте и в мобильном приложении можно увидеть маршруты, которые обслуживает "Брянская автоколонна №1403", сообщают в группе "Брянский автобус".

- Пока пригородные маршруты отображаются в тестовом режиме, ведется настройка и тестирование, - сообщают в группе. - В дальнейшем планируется реализация отображения всех пригородных маршрутов автоколонны.

В режиме реального времени брянцы смогут увидеть маршруты:

- №100А и 100Б до аэропорта

- №101 "Брянск - Титовка"

- №103 "Набережная - Свень-2"

- №103Д "Набережная - Свень-2 - Хутор Бор"

- №104 "Бежица - Сельцо"

- №104Д "Брянск - Домашово"

- №105 "Брянск - Белобережский санаторий"

- №105К "Брянск - санаторий Снежка"

- №110 "ул. Крахмалева - с/о Связист"

- №110Д "ул. Крахмалева - с/о Дормаш-5 - с/о Связист - ул. Крахмалева"

- №111 "Брянск - Жирятино"

- №111/129 "Брянск - Жирятино - Колодня"

- №114 "Брянск - Теменичи"

- №115 "Брянск - Журиничи"

- №120 "Брянск - Молотино"

- №120к "Брянск - Бетово";

- №122 "Брянск - Овстуг - Новоселки";

- №124/125 "Брянск - Малфа - Маковье";

- №127/137/138 "Бежица - Жирятино - Колодня - Буда - Норино"

- №130 "Брянск - Садоводческое общество Добрунь"

- №132 "Брянск - Аэропорт - Меркульево-2"

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