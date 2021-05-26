Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 73 жителя региона, выздоровели 99 человек. Зарегистрировали семь смертельных случаев.

В целом у 39912 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38989 жителей области, умерли 339 пациентов. За сутки выполнили 1497 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 561903.

В Брянске прибавились 34 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. По семь новых случаев выявили в Новозыбкове и Унечском районе. По четыре – в Трубчевском и Климовском районах. По три новых случая зарегистрировали в Жуковском и Погарском районах. По два – в Стародубском, Клетнянском и Суражском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 мая 2021 года:

— Брянск – 14718 (+34)

— Брянский район – 4540

— Дятьковский район – 1653

— Карачевский район – 1390

— Клинцы – 1223

— Стародубский район – 1154 (+2)

— Трубчевский район – 1078 (+4)

— Новозыбков – 987 994 (+7)

— Брасовский район – 922

— Жуковский район – 895 (+3)

— Навлинский район – 888

— Комаричский район – 875

— Выгоничский район –841(+1)

— Унечский район – 803 (+7)

— Мглинский район – 701 (+1)

— Почепский район – 687

— Климовский район – 681 (+4)

— Фокино – 655

— Погарский район – 604 (+3)

— Сельцо – 547

— Клетнянский район – 532 (+2)

— Дубровский район – 518 (+1)

— Клинцовский район – 485

— Суземский район – 440 (+1)

— Злынковский район – 410

— Суражский район – 420 (+2)

— Гордеевский район – 365

— Красногорский район – 297

— Севский район – 300

— Жирятинский район – 137

— Рогнединский район – 93 (+1)

— Иногородние – 66.

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