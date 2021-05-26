Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 73 жителя региона, выздоровели 99 человек. Зарегистрировали семь смертельных случаев.
В целом у 39912 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38989 жителей области, умерли 339 пациентов. За сутки выполнили 1497 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 561903.
В Брянске прибавились 34 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. По семь новых случаев выявили в Новозыбкове и Унечском районе. По четыре – в Трубчевском и Климовском районах. По три новых случая зарегистрировали в Жуковском и Погарском районах. По два – в Стародубском, Клетнянском и Суражском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 мая 2021 года:
— Брянск – 14718 (+34)
— Брянский район – 4540
— Дятьковский район – 1653
— Карачевский район – 1390
— Клинцы – 1223
— Стародубский район – 1154 (+2)
— Трубчевский район – 1078 (+4)
— Новозыбков – 987 994 (+7)
— Брасовский район – 922
— Жуковский район – 895 (+3)
— Навлинский район – 888
— Комаричский район – 875
— Выгоничский район –841(+1)
— Унечский район – 803 (+7)
— Мглинский район – 701 (+1)
— Почепский район – 687
— Климовский район – 681 (+4)
— Фокино – 655
— Погарский район – 604 (+3)
— Сельцо – 547
— Клетнянский район – 532 (+2)
— Дубровский район – 518 (+1)
— Клинцовский район – 485
— Суземский район – 440 (+1)
— Злынковский район – 410
— Суражский район – 420 (+2)
— Гордеевский район – 365
— Красногорский район – 297
— Севский район – 300
— Жирятинский район – 137
— Рогнединский район – 93 (+1)
— Иногородние – 66.
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