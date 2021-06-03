В Брянске арестовали стрелка из Радицы–Крыловки, ранившего двух подростков

В Брянске арестовали стрелка из Радицы – Крыловки, ранившего дробью из ружья двоих подростков. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В Брянске арестовали стрелка из Радицы–. Крыловки, ранившего дробью из ружья двух цыганских подростков 14 и 17 лет.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство»,- сообщили «КП-Брянск» в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.- Но статья может быть переквалифицирована в связи выяснением новых обстоятельств в ходе расследования.

Напомним, 31 мая арестованный поссорился с соседями. Он находился на территории своего дома по улице Республиканской. В порыве злости он выстрелил выстрел дробью в сторону забора между их домами. Отскочившая пуля ранила двух подростков 14-ти и 17-ти лет, которые находились за забором. Им оказали медицинскую помощь. Госпитализировать пострадавших не было необходимости. Их жизни ничего не угрожает.

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