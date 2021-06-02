В Брянске составителя поездов осудят за гибель 63-летнего мужчины

В суд ушло уголовное дело о смерти брянца в результате наезда теплопоезда. Фото: Иван ВИСЛОВ

В суд ушло уголовное дело о смерти 63-летнего мужчины в результате происшествия на железнодорожных путях. Тот попал под поезд, лишился ноги, а через шесть дней умер в больнице. Виновен в этом, по версии следствия, составитель поездов 7-го разряда железнодорожной станции «Брянск-Орловский». А инкриминируют железнодорожнику «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Следствие установило, что трагический случай произошел в июне 2019 года. Тогда в междупутье станции «Брянск-Орловский» обнаружили 63-летнего мужчину с ампутированной левой ногой. На «скорой» его увезли в больницу, где впоследствии пациент скончался.

- Следователи выяснили, что травмирование наступило вследствие наезда тепловоза во время выполнения маневровых работ на железнодорожной станции, - расказывают в СКР. - Проведенные следственные и процессуальные действия достоверно установили, что обвиняемый, находясь в тамбуре начального вагона поездного состава локомотива, допуская преступную небрежность. И совершил наезд на пострадавшего, что повлекло его смерть.

За время расследования специалисты провели комплекс экспертиз, в том числе комплексную инженерно-транспортную и судебную медицинскую. В следственном эксперименте задействовали руководителя отдела криминалистики и 25 участников. Также следователи допросили больше 20 медработников и сотрудников «РЖД», провели обыски и изъяли документацию, которая регламентирует деятельность Брянского центра организации работы железнодорожных станций.

- Под тяжестью неопровержимых доказательств обвиняемый признал свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния, - добавляют в Следственном комитете. - Жена и дочери погибшего обращались на личный прием к председателю Следственного комитета России Александром Бастрыкину. И тот поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК.

Кстати, расследование других уголовных дел - об оставлении в опасности и халатности - пока не завершено.

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