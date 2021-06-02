В Брянске осудят банду теневых банкиров за махинации на 107 миллионов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске отправили под суд организатора преступного сообщества и 23-х его участников за осуществление незаконной банковской деятельности, отмывание денег и совершение других преступлений.

По версии следствия, в 2014 году один из злоумышленников создал в Брянске и Санкт-Петербурге преступное сообщество, в состав которого и вошли еще 23 человека.

За незаконное комиссионное вознаграждение сообщники выводили из-под налогового контроля денежные средства «клиентов» – различных предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, находящиеся на расчетных счетах в банках. Создали фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и «клиентами», заинтересованными в обналичивании и транзите денежных средств. Преступники изготовили не менее 49 тысяч поддельных платежных поручений, зарегистрировали на подставных лиц больше 200 фирм – однодневок, для которых открывали расчетные счета в различных банках России.

В результате преступной деятельности сообщества в незаконный оборот поступило более 5,3 миллиарда рублей заказчиков. Доход банды составил около 107 миллионов рублей.

- Уголовное дело рассмотрит Советский суд Брянска, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Главарю сообщества грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 миллионов рублей, а его участникам - до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 3 миллионов рублей.

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