В Брянскэнерго поздравили призеров первого этапа Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети»

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

Встречу открыл директор филиала Александр Косарим. Он рассказал ребятам о компании ГК «Россети» и ее дочернем предприятии «Россети Центр», филиалом которого является Брянскэнерго. Руководитель энергопредприятия вручил призерам награды: девятикласснику Алексею Волкову (МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова») и десятикласснице Маргарите Значковой (МБОУ СОШ № 3 г. Суража) – дипломы 1 степени; девятикласснику Дмитрию Бородуле (МОУ СОШ № 4 г. Унеча) и десятикласснице Анастасии Мишиной (МБОУ "Брянский городской лицей № 2 им. М. В. Ломоносова") – дипломы 2 степени; десятикласснику Николаю Протасову (МАОУ "Гимназия № 1" г. Брянска) – диплом 3 степени. Ребята уже приняли участие во втором этапе олимпиады и теперь ждут результатов.

Далее школьникам провели онлайн экскурсию в модернизированный центр управления сетями ЦУС (открыт в 2019 году) и высокотехнологичный Брянский РЭС (открыт в 2020 году). Из ЦУСа диспетчеры Брянскэнерго в режиме онлайн контролируют работу более 26 тысяч километров линий электропередачи, анализируют параметры качества электроэнергии и текущие данные о напряжении у потребителя. В его работе применяются новейшие технологии и системы, которые позволяют существенно сокращать время реагирования на технологическое нарушение в сети. Результатом работы ЦУС является значительное повышение наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами. Также энергетики в режиме онлайн продемонстрировали ребятам возможности телеметрии в Брянском РЭС: вывели на экран карту энергообъектов Брянского района и рассказали, как осуществляется контроль за их функционированием, а также с помощью системы «Виалон» проследили движение автотранспорта в режиме реального времени.

В этом году во Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети» приняли участие 37 школьников из Брянской области. За 4 года ее проведения – 170 детей из региона.