В Брянске перенастроят светофоры на путях объезда улицы Объездной

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске обещают перенастроить светофоры на путях объезда улицы Объездной. Речь идет о светофорах на улицах Авиационной, Горбатова и Костычева. Это сделают для оптимизации движения транспорта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- В ходе расширения улицы коммунальщики столкнулись с необходимостью переноса большого количества различных коммуникаций, - говорят в пресс-службе мэрии. - При этом часть из них была выявлена только во время начавшихся работ. Сейчас параллельно ведется переустройство электрокабелей, газопровода высокого давления, напорных канализационных коллекторов. Вместе с этим строятся водопроводные коллекторы, пересекающие проезжую часть, а также переносятся 350 метров телефонной линии.

Для создания насыпи из песка и щебня в овраге работает порядка 40 единиц техники. Подрядчик мобилизовал все силы на улице Объездной, чтобы завершить основные работы раньше 20 июня.

Напомним, во дворах на улице Советской установили бетонные блоки, чтобы водители не сокращали путь. В администрации напоминают, что объезжать ремонт нужно по переулку Пилотов, улицам Костычева, Горбатова и Советской.

Улица Объездная будет закрыта до 21 июня.