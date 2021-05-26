Накануне летних каникул Брянскэнерго напомнило детям о необходимости соблюдения правил электробезопасности

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги месячника по электробезопасности, который с 15 апреля по 15 мая проходил в школах Брянской области. Он организован энергопредприятием и приурочен к началу длительных летних каникул и Дню защиты детей.

В течение месяца сотрудники энергопредприятия проводили в школах города Брянска и районов Брянской области уроки по электробезопасности. Энергетики рассказывали детям об электричестве, объясняя, что оно может оказаться как другом, так и опасным врагом, об основных правилах электробезопасности при нахождении вблизи энергообъектов и при обращении с электроприборами. Ребята познакомились с предупреждающими табличками и плакатами, которые помещены на энергообъектах и узнали, что такое «шаговое напряжение». Сотрудники филиала рассказывали школьникам, когда оно возникает, и как действовать, если вдруг оказались в опасной зоне. Энергетики продемонстрировали детям способы оказания первой медицинской помощи условному пострадавшему от действия электрического тока. В завершении урока ребята закрепляли материал, отвечая на вопросы викторины про электробезопасности и смотрели тематические мультфильмы.

Во время проведения месячника по электробезопасности организовано более 50 уроков в 15 школах города Брянска и районах области. В них приняли участие более 500 ребят в возрасте от 6 до 15 лет.