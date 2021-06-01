В Брянске после ремонта открыли сквер Игната Фокина

В Фокинском районе Брянска 1 июня после ремонта открыли сквер имени Игната Фокина. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска 1 июня после ремонта открыли сквер имени Игната Фокина. Его особенным украшением стал световой тоннель из шести арок. В него встроили почти тысячу лампочек. Элементы освещения мощностью всего по одному ватту создают визуальный декоративный свет. Они не предназначены для бытового использования.

В самом сквере уложили крупноформатную тротуарную плитку, установили 14 лавочек и урн, 26 декоративных светильников. Отремонтирован памятник Игнату Фокину вместе с фундаментом и постаментом. После сдачи в эксплуатацию сквер будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика. Стоимость контракта составила 12,2 миллиона рублей. Благоустройство этой общественной территории выполнили за два месяца, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Очень приятно, что в День защиты детей мы открываем еще одно обновленное общественное пространство, - сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. - Здесь будут гулять и отдыхать родители с детьми, люди старшего поколения и молодежь. Это продолжение развития территории Фокинского района, 125-летний юбилей которого мы будем отмечать совсем скоро.

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