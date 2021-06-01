В ЦФО подвели итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Фото: ПАО "Ростелеком".

От представителей медиасферы Центральной России в этом году поступило рекордное количество работ – 578. Традиционного самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ и информационные агентства», в которую было подано 195 заявок. От представителей печатной прессы поступило 152 работы. В номинацию «Радио и телевидение» журналисты прислали 80 теле- и радиосюжетов. От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» поступило 50 работ. Еще 101 заявка на конкурс пришла в двух спецноминациях — «Кибербезопасность» и «Цифровой регион», работы в которых будет оценивать федеральное жюри. Самыми активными участниками из года в год становятся представители медиасообщества Тульской области: на суд жюри они представили 125 работ. Также традиционно большое количество заявок поступило от СМИ и блогеров Белгородской (75 работ) и Ивановской (57 работ) областей, а также Московской области (36 заявок). Брянский регион вошел в пятерку лидеров по количеству участников конкурса. Для всех авторов, чьи работы были допущены к участию, предусмотрена возможность скачать «Сертификат участника» в личном кабинете на сайте конкурса.

Вера Кузнецова, директор департамент внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», член жюри конкурса:

«Конкурс среди журналистов и блогеров “Ростелеком” проводит уже в десятый раз, и с каждым годом число его участников увеличивается. Нам важно, что представители медиасообщества активно, а главное профессионально погружаются в непростые телекоммуникационные темы, цифровизацию. Мы отлично понимаем, что без новых технологий сегодня жизни нет. Но все-таки их глубоко познают только очень смелые журналисты, так как потом приходится вкладывать много сил, чтобы постоянно поддерживать свой высокий уровень. Именно за труд, неравнодушие, стремление к познанию благодарю всех участников конкурса! Я полностью, на долгие часы погрузилась в ваше творчество. И скажу честно: получила дополнительные знания и удовольствие от ваших работ. Цифровое будущее понятно и близко нам. И мы умеем его приближать. Поздравляем победителей и призеров! Пусть ваш талант и мастерство только множатся, пусть жизнь и технологии дают больше поводов для общения с читателями и зрителями. Думаю, мы, работая вместе, точно не будем скучать, открывая новые горизонты для развития».

Победителями регионального этапа конкурса стали:

Номинация «Печатная пресса»:

1 место: Малюков Сергей, ИД «Липецкая газета» (Я киборг, но это не страшно);

2 место: Юдина Тамара, журнал «ЛИЦА» Липецкой области (Гостья из будущего);

3 место: Ратманский Владимир, окружная газета Зеленограда «41» (Заплатка на миокарде).

Спецпризами отмечены следующие работы: Мартынова Вера, «АиФ-Ярославль» (Учитель в 13 лет. Вундеркинд из Ярославля Илья Раевский открыл свою школу); Мельханова Ирина, «Тульские известия» (Подай мне знак!); Паргина Елена, журнал «Власть. ИО», Ивановская область («Умная» вакцина от вашего аватара); Гридчина Елена, газета «Притамбовье» (Цифровой сад); Деготькова Инна, газета «Московский комсомолец» (Вирус шопоголизма); Аманн Кристина, районная газета «На земле шацкой», Рязанская область (Как звонит колокол, или В монастырь за современными технологиями); Былкина Елена, газета «Мичуринская мысль», Тамбовская область (В Мичуринске создают «садовода» с искусственным интеллектом); Скудаева Анна, «Российская газета», Костромская область (Интернет на сосне).

Номинация «Радио и телевидение»:

1 место: Ведерникова Яна, ТРК «Барс», Ивановская область (О чём говорят кошки: ивановские айтишники разработали переводчик с кошачьего);

2 место: Арчибасова Ольга, МАУ «Белгород-медиа» (IT-образование в Белгороде);

3 место: Маракова Алина, ГТРК «Тула» (Тула на автопилоте).

Спецпризами отмечены следующие работы: Левицкая Екатерина, ГТРК «Смоленск» (Осторожно, кибермошенники!); Детцель Андрей, «Первый Ярославский областной телеканал» («Место силы»: на экотропе сливаются технологии и первозданная природа); Суслова Елена, ГТРК «Кострома» («Умная ферма» в Буйском районе); Липский Игорь, телерадиокомпания «Губерния 33», Владимирская область (Воспитанники «Кванториума-33» во Владимире разрабатывают беспилотный мини-трактор); Новиков Александр, телеканал «Брянская губерния» (Цифровой контур в брянских больницах); Сергеева Наталья, ТРК «Барс», Ивановская область (Иваново в каждом телефоне. Мобильный путеводитель по городу); Чернышева Марина, ГТРК «Калуга» (Юные изобретатели); Симакова Светлана, «Истоки», Орловская область (Ушли в режим онлайн: в период самоизоляции жизнь горпарка Орла не остановилась).

Номинация «Интернет СМИ и информационные агентства»:

1 место: Батова Ольга, «Главная Тема», Смоленская область (Цифровая экономика: новые возможности банковских услуг);

2 место: Савинов Сергей, «ТОП Тверь» (Приложи смартфон: какие программы помогают сэкономить семейный бюджет перед Новым годом);

3 место: Такмазьян Ольга, Vc.ru, Воронежская область (Занятия интереснее, школы зарабатывают больше: зачем стартап из России предлагает нейросети для анализа онлайн-уроков).

Спецпризами отмечены следующие работы: Мартынова Виктория, сетевое издание «Зебра ТВ», Владимирская область (Одаренные подростки Владимирской области разрабатывают, адаптируют и производят средства защиты для врачей, которые работают с коронавирусом); Музафаров Владислав, РИА «Верхневолжье», Тверская область (НА ПАЛЬЦАХ: Кванториум - здесь учатся изобретать); Калинина Анастасия, «Московский комсомолец в Туле» (Кто и как защищает ценности «Куликова поля»); Стейнерт Алексей, РИАМО «Подмосковье сегодня» (Робот «Светлана» и санитарные дроны: как умная техника борется с COVID 19 в Подмосковье); Устинова Анна, ТАСС, Владимирская область (Молчаливая непредсказуемость: как кошка помогает в разработке беспилотного транспорта); Романов Иван, журнал «Допофис», Калужская область (Вкалывают роботы. В Калужской области началась новая программа роботизации молочных ферм); Скибина Ангелина, ИА Бел.Ру, Белгородская область (На фестивале в Белгороде покажут робота-мусоросборщика и нитиноловый двигатель); Болдырева Ольга ИА «KURSKCITY», Курская область (Про поле технологий, обоянские Apples и лучшее электронное стадо); Насонов Антон, «62 ИНФО», Рязанская область (Цифровой туризм в Рязанской области — 9 идей от экспертов «Ростелекома»).

Номинация «Социальные медиа»:

1 место: Котикова Любовь, Тульская область (Прабабушка передает привет из Dropbox и улыбается в MyHeritage);

2 место: Картынник Алексей, Москва и Московская область (Разработчик-«ВЕТЕРАН»);

3 место: Богун Антон, Калужская область (Цифровая образовательная среда. За и против).

Спецпризами отмечены следующие работы: Лютов Алексей, Москва и Московская область (Медицина на пути к дополненной реальности. Симуляционные и цифровые технологии); Никитинский Василий, Владимирская область (Распаковка «Капсулы» | 10 фишек умной колонки с Марусей); Петровская Елизавета, Брянская область (Будущее медицины с ИИ).

Жюри регионального этапа конкурса также отметило спецпризами некоторые из работ, присланных в спецноминации.

Спецноминация «Кибербезопасность»:

Пахомов Юрий, журнал «Банковское обозрение», Москва и Московская область (SOC-FORUM 2020: Экскурсия по виртуальной выставке систем кибербезопасности); Деменко Алексей, «Оскольские новости плюс», Белгородская область («Ростелеком» и Schneider Electric провели вебинар по кибербезопасности систем управления технологическим процессом).

Спецноминация «Цифровой регион»:

Петрова Инна, газета «ПРО РЕГИОН», Смоленская область (Как «Умный город» меняет жизнь смолян, и что он сможет дать нам завтра); Стеценко Ксения, РИАМО «Подмосковье сегодня» (Умные дома в Подмосковье: как устроено инновационное жилье в регионе); Байтингер Елена, ИД «Мир Белогорья» (За рулём – никого. На белгородских полях протестировали беспилотный комбайн); Воронина Кристина, портал «МОЁ! Online», Воронежская область (Доктор КАУЗ, или счастливая «цифра» воронежского здравоохранения).

Региональное жюри также отметило в каждой номинации работы, посвященные теме цифрового туризма: Гончаренко Светлана, «Ивановская газета» (Онлайн-год для Музея семьи Цветаевых); Бочарова Любовь, телеканал «Тула» (Памяти Наталии Николаевны Грамолиной: современные технологии объединили творческих людей в Поленово); Дьякова Юлия, «Московский комсомолец в Смоленске» (Смоленская школьница из глубинки предложила супер решения для продвижения туристических объектов региона); Дитятев Станислав, Воронеж. Телеком онлайн (От фактов к цифре: три точки на туристической карте Белгородчины).

Яна Ведерникова, журналист ТРК «Барс», Ивановская область, победитель конкурса в номинации «Радио и телевидение»:

«Участие в подобных конкурсах — это возможность проверить свое мастерство, которую, как мне кажется, игнорировать ни в коем случае нельзя. Спасибо “Ростелекому” за такую возможность. А победа — это сумасшедшая мотивация совершенствоваться и развиваться, она заряжает. Для меня эта победа особенно ценна, так как в профессии я сравнительно недавно, в этом году я только закончу обучение в университете и получу диплом. Это выход на новый уровень и новый опыт».

Все победители и призеры получили ценные призы и дипломы от макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и двум спецноминациям будут подведены 10 июня 2021 года в Москве.

Конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров «Ростелеком» проводит с 2012 года. Стратегическим партнером проекта выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — Группа «Интерфакс». Сайт конкурса: smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.