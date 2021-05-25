За провал в Вышкове главе администрации Злынковского района грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Глава администрации Злынковского района может получить пять лет лишения свободы за карстовый провал почвы, ставший причиной гибели человека.

По версии следствия он знал, что в Вышковском городском поселения Злынковского района происходят карстово-суффозионные процессы природного характера. Они опасны для жизни и здоровья людей. Чиновник не выполнил рекомендации экспертов по выполнению геологической и карстовой разведки территории, не предпринял меры, чтобы предупредить чрезвычайную ситуацию и защитить население.

В результате этого, 16 октября в поселке Вышков случился карстовый провал почвы. На улице Ленинской ушел под землю дом №14. Жильцы его во время успели покинуть его. Но хозяйка вернулась за документами и погибла.

- Уголовное дело направлено в Злынковский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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