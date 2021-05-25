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Общество25 мая 2021 13:30

В Брянске жители многоэтажки взбунтовались против строительства улицы Счастливой

Жильцы собирают подписи для коллективного обращения
Марина АНТОНОВА
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Сейчас на улице активных работ не ведут.

Сейчас на улице активных работ не ведут.

Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске жители многоэтажки на переулке Пилотов взбунтовались против строительства улицы Счастливой. Жильцы дома №18 собирают подписи для коллективного обращения к городским властям. По их словам, дорога пройдет на уровне второго этажа их дома. Жители не хотят дышать пылью и постоянно мыть окна от грязи.

Тем временем на улице Счастливой на участке от улицы Объездной до Советской начали прокладывать ливневую канализацию. После того, как ее введут в эксплуатацию, должны прекратиться потопы на парковке многоквартирного дома №18. Он находится в низине. Именно поэтому получается, что дорога будет идти выше первого этажа.

Протяженность строящегося участка улицы Счастливой - 420 метров. Она пройдет у Дворца единоборств, который откроют осенью этого года. Власти обещают озеленить улицу и территорию у дворца.

Другие горожане посоветовали жильцам многоэтажки на переулке Пилотов переехать в другой район, если им хочется тишины и покоя. В центре города без шума и пыли жить не получится. Кстати, территория дома №18 огорожена. С другой стороны есть детская площадка. Территория выходит не на дорогу, а во дворы пятиэтажек.

Улица Счастливая была предусмотрена генпланом города.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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