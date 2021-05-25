Самый большой доход в 2020 году получила в областном суде Инесса Белова. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Судьи Брянского областного суда заполнили декларации о доходах. Самая богатая среди своих коллег - Инесса Белова. В прошлом году она заработала 4 миллиона 631 тысячу рублей. В пользовании у нее имеется квартира площадью 69,1 квадратных метра, а также автомобиль «БМВ Х3».

Чуть меньший доход получил ее коллега Олег Денисюк – 4 миллиона 129 тысяч рублей. В собственности у судьи находятся два автомобиля «Форд Куга» и «Джип Гранд». А также – жилой дом площадью 225, 4 квадратных метров.

Валентина Суяркова получила еще меньше за год - 3 миллиона 993 тысячи 411 рублей.

Но самый маленький доход заработала в прошлом году судья Ольга Мазова. Она заработала 2 миллиона, 298 тысяч рублей. Судья имеет легковой автомобиль «Митцубиси».

Председатель Брянского областного суда суда Наталья Третьякова заработала за 2020 год 3 миллиона 847 тысяч 938 рублей. У нее в собственности квартира площадью 100,1 квадратных метра. Автомобилем руководитель облсуда не владеет.

Заместитель председателя облсуда Надежда Петракова получила в 2020 году доход в 3 миллиона 320 тысяч 932 рубля. У нее в собственности 1/2 доля жилого дома в праве. Автомобиля у нее в пользовании нет.

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