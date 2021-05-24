Глава Брянска за год заработала 9 миллионов 188 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава Брянска Марина Дбар в прошлом году заработала 9 миллионов 188 тысяч рублей. Сведения о ее доходах опубликовали на сайте Брянского городского Совета.

В собственности у марины Валентиновны – земельный участок площадью 1 тысяча 892 квадратных метра, квартира площадью 115, 8 квадратных метра, а также три нежилых помещения. В пользовании у чиновницы имеются два легковых автомобили - «Порш Коэн» и ВАЗ-2101.

Больше всех из депутатов Брянского горсовета в прошлом году заработал Валерий Анатольевич Иванов – 63 миллиона 849 тысяч рублей. Доход депутата Сергея Викторовича Веденина составил 53 миллиона 616 тысяч рублей. Заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов Виктор Владимирович Корхов в 2020 году получил доход в 49 миллионов 640 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».