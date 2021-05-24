В Брянске водителям разрешили ездить по закрытой на ремонт улице Объездной. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске автомобилистам разрешили проезжать по закрытому участку дороги на улице Объездной. Напомним, движение закрыли от переулка Пилотов до ее пересечения с улицей Советской. Идет ремонт дороги. Ее расширят до шести полос

Изначально проезд закрыли на пересечении с переулком Пилотов. Но это доставило трудности горожанам, проживающим в домах у оврага.

Сейчас «кирпич» установили в сторону движения к «Аэропарку». Но все равно здесь из-за дорожных работ перекроют движение, сообщают «Брянские новости».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».