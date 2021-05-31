Брянскэнерго установит более 600 птицезащитных устройств на опорах ЛЭП для защиты пернатых

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В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» успешно реализуется экологическая политика 2021 года. Энергетики затратят на улучшение экологической обстановки в зоне своего присутствия 2 млн. 643 тыс. руб..

Большая часть средств будет направлена на безопасное обращение с отходами, охрану и рациональное использование водных ресурсов, мероприятия по охране объектов животного мира и атмосферного воздуха.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду в этом году филиал приобретет 28 контейнеров для раздельного складирования отходов разных классов опасности на территории 28 промышленных площадок. Энергетики планируют реализовать мероприятия по передаче для обезвреживания и захоронения около 457 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) и отходов, не относящихся к ним. Запланированы мероприятия по проведению лабораторных анализов контроля качества добываемых подземных вод.

С целью повышения количества воздушных линий, обеспечивающих электробезопасность птиц, сотрудники филиала заменят около 26 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) и установят более 600 птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах воздушных линий электропередачи.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду и предотвращение аварийных ситуаций капитально отремонтируют порядка 233 масляных выключателей.