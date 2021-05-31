Брянского адвоката Тамару Мельникову не выпустили из СИЗО под залог в 3 млн рублей

Обвиняемую в афере на 6 млн рублей адвоката Тамару Мельникову из Брянска оставили в СИЗО до начала июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемую в мошенничестве на шесть миллионов рублей адвоката Тамару Мельникову из Брянска оставили в следственном изоляторе до начала июля. Апелляционную жалобу фигурантки уголовного дела расмортрели в Брянском областном суде. Судьи не смягчили меру пресечения даже под залог в три миллиона рублей. Об этом 31 мая сообщило издание «Брянские новости».

Защитники адвоката Мельниковой оспаривали решение Советского райсуда Брянска. По нему женщину взяли под стражу до начала июля - ориентировочного окончания следствия. А инкриминируют ей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Крупную аферу адвокат Мельникова провернула со своей знакомой в 2018 году. Вместе они убедили подследственного дать взятку в шесть миллионов рублей и получить взамен условное наказание за совершенное преступление. В итоге брянец продал свой дом и передал необходимую сумму защитнице – якобы для последующей передачи денег судьям. Еще полтора миллиона ушло на комиссионные. Остаток в 1,5 миллиона рублей женщины вернули клиенту и его супруге.

Задержали предполагаемых преступниц 10 марта. На следующий день им предъявили обвинение и заключили под стражу.

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