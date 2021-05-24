В Старых Бобовичах из горящего дома водитель скорой помощи спас четверых

Водитель скорой помощи Василий Михайлович Адамов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Водитель скорой помощи Новозыбковской центральной районной больницы Василий Адамов спас на пожаре четверых человек. ЧП произошло утром 20 мая. Пожар вспыхнул на первом этаже двухэтажного жилого дома по улице Ленина в новозыбковском селе Старые Бобовичи.

Спаситель из соседнего подъезда

Василий Михайлович живет в соседнем подъезде. В то утро он был дома. Вдруг неожиданно услышал шум на улице и увидел сильный дым, валивший из соседнего подъезда. Мужчина сразу понял, что это-пожар, и что в огне могут находиться люди.

- Я поспешил к подъезду, но войти из-за сильного дыма туда было нельзя, - рассказывает Василий Михайлович. – Вдруг в открытом окне на первом этаже в одной из квартир на подоконнике увидел маленькую напуганную девочку, а рядом с ней женщину. Они просили о помощи. Высоковато, просто так к ним не добраться!

Тогда брянец схватил валявшуюся возле соседнего подъезда деревянную лестницу. Поставил ее к окну и быстро поднялся по ней. Сначала взял на руки девочку и спустился с ней на землю, а потом помог выбраться и женщине.

с помощью лестницы Василий Адамов спас четверых. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Бабушка и девушка-инвалид тоже звали на помощь

Василий Адамов не успел успокоить четырехлетнюю девочку и ее тетю, как из соседней квартиры раздались еще крики о помощи.

- На помощь звала бабушка, - продолжает рассказ Василий Адамов. - Я тут же переставил лестницу, залез по ней в квартиру и вывел 15-летнюю девушку-инвалида, которая очень плохо передвигалась. Ни минуты не медля, помог спуститься и женщине. Затем прибыли пожарные и огонь потушили. Эксперты, как одну из версий случившегося, называют неисправную электропроводку.

пожарные потушили огонь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

До приезда пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. При помощи спасательного устройства на свежий воздух из квартиры, расположенной на втором этаже дома, вывели пожилую женщину. К счастью, никто не пострадал.

- На первом этаже горела мебель на площади три квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Сообщение о пожаре на пульт оперативного дежурного поступило в 9.58. К месту возгорания выезжали две пожарные машины. На пожаре работало звено газодымозащитной службы. Пламя потушили в 10.18.

Любой человек поступил также

Оказавшись в безопасности, напуганные, со слезами на глазах, спасенные люди благодарили своего спасителя. Для них, соседей и коллег по работе Василий Михайлович - герой, спасший четыре человеческие жизни. За это его ведомственными наградами поощрит Главное управление МЧС России по Брянской области.

Сам же скромный, отзывчивый и неравнодушный к чужой беде Василий Михайлович вовсе не считает себя героем. В экстремальной профессии водителя скорой помощи он работает пять лет. Но такой случай с ним произошел впервые.

- В тот момент я думал лишь о том, как спасти людей, - говорит он. – Дорога была каждая минута. Думаю, что любой здравомыслящий человек, оказавшись на моем месте, поступил также.

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