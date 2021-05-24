Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 73 жителя региона, выздоровели 28 человек. Смертельных случаев не зарегистрировали.
В целом у 39768 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38866 жителей области, умерли 332 пациента. За сутки выполнили 205 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 561040.
В лидерах по суточному приросту - Брянск. Там за сутки прибавились 26 новых заболевши. На второй строчке – Клинцы с 8-ю заболевшими, на третьей – Дятьковский – с 6-ю. Дальше по убывающей следуют Карачевский с пятью заболевшими, Жуковский – с четырьмя и Дубровский –с тремя. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 22 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 мая 2021 года:
— Брянск – 14654 (+26)
— Брянский район – 4537 (+2)
— Дятьковский район – 1651 (+6)
— Карачевский район – 1387 (+5)
— Клинцы – 1223 (+8)
— Стародубский район – 1141 (+1)
— Трубчевский район – 1073 (+2)
— Новозыбков – 987 (+2)
— Брасовский район – 917 (+2)
— Комаричский район – 875
— Навлинский район – 887 (+1)
— Жуковский район – 890 (+4)
— Выгоничский район – 939 (+2)
— Унечский район – 796
— Мглинский район – 698 (+1)
— Почепский район – 686
—Климовский район – 677 (+1)
— Фокино – 655
— Погарский район – 601
— Сельцо – 546 (+1)
— Клетнянский район – 529
— Дубровский район – 517 (+3)
— Клинцовский район – 485
— Суземский район – 439 (+1)
— Злынковский район – 410
— Суражский район – 415 (+1)
— Гордеевский район – 365 (+1)
— Красногорский район – 297 (+1)
— Севский район – 299 (+1)
— Жирятинский район – 137 (+1)
— Рогнединский район – 89
— Иногородние – 66.
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