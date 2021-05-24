Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 73 жителя региона, выздоровели 28 человек. Смертельных случаев не зарегистрировали.

В целом у 39768 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38866 жителей области, умерли 332 пациента. За сутки выполнили 205 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 561040.

В лидерах по суточному приросту - Брянск. Там за сутки прибавились 26 новых заболевши. На второй строчке – Клинцы с 8-ю заболевшими, на третьей – Дятьковский – с 6-ю. Дальше по убывающей следуют Карачевский с пятью заболевшими, Жуковский – с четырьмя и Дубровский –с тремя. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 22 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 мая 2021 года:

— Брянск – 14654 (+26)

— Брянский район – 4537 (+2)

— Дятьковский район – 1651 (+6)

— Карачевский район – 1387 (+5)

— Клинцы – 1223 (+8)

— Стародубский район – 1141 (+1)

— Трубчевский район – 1073 (+2)

— Новозыбков – 987 (+2)

— Брасовский район – 917 (+2)

— Комаричский район – 875

— Навлинский район – 887 (+1)

— Жуковский район – 890 (+4)

— Выгоничский район – 939 (+2)

— Унечский район – 796

— Мглинский район – 698 (+1)

— Почепский район – 686

—Климовский район – 677 (+1)

— Фокино – 655

— Погарский район – 601

— Сельцо – 546 (+1)

— Клетнянский район – 529

— Дубровский район – 517 (+3)

— Клинцовский район – 485

— Суземский район – 439 (+1)

— Злынковский район – 410

— Суражский район – 415 (+1)

— Гордеевский район – 365 (+1)

— Красногорский район – 297 (+1)

— Севский район – 299 (+1)

— Жирятинский район – 137 (+1)

— Рогнединский район – 89

— Иногородние – 66.

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