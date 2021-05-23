В Брянской области почти 125 тысяч человек привились от коронавируса

В Брянской области от коронавируса привились 124866 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Брянской области прививку от коронавируса сделали без малого 125 тысяч человек. Такие данные в воскресенье, 23 мая, обнародовал региональный оперативный штаб.

Точное число привившихся теперь составляет 124866.

- Вакцинироваться от коронавирусной инфекции в регионе можно в 33 медицинских организациях, где развернуто 66 прививочных пунктов, - напоминают в оперштабе. - Они работают с 8:00 до 20:00.

Записаться на прививку можно через Госуслуги, а также по телефонам. Причем в большинстве случаев предварительная запись на укол не требуется. В этом лично убедился корреспондент «Комсомольской правды» в Брянске».

Так, к примеру, запись не нужна для вакцинации в Брянской городской поликлинике №5, что в Фокинском районе. Желающих привиться операторы колл-центра просят прихватить лишь паспорт и прийти в 107-й кабинет в будние дни с 09.00 до 17.00.

Аналогичная ситуация с мобильными прививочными пунктами - в ТЦ «Бум Сити», «Аэропарке» и у торгового центра «Европа». Причем они работают в выходные и даже праздники.

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