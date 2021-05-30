Сирота из брянского Суража получил ключи от квартиры. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Житель брянского Суража Артем Ивашин получил ключи от квартиры,а также договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их парню вручили сотрудники администрации Суражского района.

- Еще несколько квартир будет куплено для детей-сирот в новом пятиэтажном доме на пересечении улиц Садовой и Белорусской города Суража, - сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. - На сегодняшний день квартиры уже отремонтированы.

В регионе продолжат реализовать программу по приобретению жилья для детей-сирот.

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