В Брянске из-за сильного ливня утонули улицы в Бежицком районе

В Бежицком районе Брянска после ливня утонула улица Куйбышева. Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".

В Бежицком районе Брянска после ливня утонула улица Куйбышева. Она стала похожа на большое озеро.Здесь нет ливневой канализации. Очевидцы опубликовали фотографии в соцсети в одной из групп.

В Бежицком районе Брянска после ливня утонула улица Куйбышева. Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".

В этом же районе города обрушившийся на Брянск ливень затопил дорогу возле Бежицкого рынка на улице Ульянова. Очевидцы сняли видео и разместили его ВКонтакте.

Ливень затопил дорогу возле Бежицкого рынка на улице Ульянова. Фото: vk.com, скриншот видео.

Кстати, раньше строители начали здесь оборудовать ливневую канализацию. Трубы диаметром 500 миллиметров будут собирать дождевую воду с улицы Ульянова. Ливневку прокладывают на участке от политехнического колледжа до улицы Институтской. Она должна помочь тешить данную проблему.

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